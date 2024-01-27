Сырский показал успешную работу танкистов 60 бригады — видео
На Купянском направлении танкисты 60 бригады провели ювелирную работу. Они максимально близко приблизились к вражеским позициям и нанесли меткие удары.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал соответствующее видео.
Как работают танкисты 60 бригады
Сырский рассказал, что танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады выполнили боевую работу, приблизившись вплотную к позициям врага на Купянском направлении.
"Смелость, бесшабашность и умение действовать в условиях опасности стало ключом к успешной задаче", — говорится в сообщении.
Другие успехи Сил обороны
Напомним, на Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик — "200", а еще один — "300".
23 января Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.
Также мы писали, что в Новомихайловке Донецкой области бойцы 79 бригады всеми силами сдерживают врага, пытающегося штурмовать. Обычно наши военные "успокоили" врага дронами.
Кроме того, украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.
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