Сырский показал успешную работу танкистов 60 бригады — видео

Украинский танк вблизи позиций россиян. Фото: скриншот с видео

На Купянском направлении танкисты 60 бригады провели ювелирную работу. Они максимально близко приблизились к вражеским позициям и нанесли меткие удары.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал соответствующее видео.

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Сырский рассказал, что танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады выполнили боевую работу, приблизившись вплотную к позициям врага на Купянском направлении.

"Смелость, бесшабашность и умение действовать в условиях опасности стало ключом к успешной задаче", — говорится в сообщении.

Другие успехи Сил обороны

Напомним, на Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик — "200", а еще один — "300".

23 января Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.

Также мы писали, что в Новомихайловке Донецкой области бойцы 79 бригады всеми силами сдерживают врага, пытающегося штурмовать. Обычно наши военные "успокоили" врага дронами.

Кроме того, украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.