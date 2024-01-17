Сирський показав майстерну роботу снайпера ЗСУ на відстані одного кілометра

Силует ворожого солдата у прицілі українського снайпера. Фото: скриншот

Українські снайпери вже не раз демонстрували свою майстерність у боях проти російських окупантів. Одними з найвідоміших є воїни з підрозділу "Привиди Бахмута".

Відео ефективної одного з бійців підрозділу продемонстрував командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Влучний постріл українського снайпера

"Працюють "Привиди Бахмута". Дистанція 900 метрів, на вулиці -20. Мінус окупант", — написав Сирський.

На відео видно, підсвічену червоним постать окупанта, яка знаходиться на обрії. За мить вона зникає після влучного пострілку українського снайпера.

Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують навчатися військовій справі та правильному використанню зброї на фронті. Зокрема, 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля" проводить навчання для бійців ЗСУ, як застосовувати вогнемет у бою.

Нагадуємо, що полк "Азов" показав роботу роти БпЛА. На відео видно, як українські безпілотники знищують ворожу техніку.