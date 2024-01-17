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Сырский показал искусную работу снайпера ВСУ на расстоянии одного километра

17 января 2024 14:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский показал искусную работу снайпера ВСУ на расстоянии одного километра
Силуэт вражеского солдата в прицеле украинского снайпера. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские снайперы уже не раз демонстрировали свое мастерство в боях против российских оккупантов. Одними из самых известных являются воины из подразделения "Призраки Бахмута".

Видео эффективного одного из бойцов подраздела продемонстрировал командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Точный выстрел украинского снайпера

"Работают "Призраки Бахмута". Дистанция 900 метров, на улице - 20. Минус оккупант", — написал Сырский.

На видео видно, подсвеченную красным фигуру оккупанта, находящуюся на горизонте. Через мгновение она исчезает после точного выстрела украинского снайпера.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143-й объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Напомним, что полк "Азов" показал работу роты БпЛА. На видео видно, как украинские беспилотники уничтожают вражескую технику.

война
рекорд
оккупанты
Сирский
снайпер

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