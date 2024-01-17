Сырский показал искусную работу снайпера ВСУ на расстоянии одного километра

Силуэт вражеского солдата в прицеле украинского снайпера. Фото: скриншот

Украинские снайперы уже не раз демонстрировали свое мастерство в боях против российских оккупантов. Одними из самых известных являются воины из подразделения "Призраки Бахмута".

Видео эффективного одного из бойцов подраздела продемонстрировал командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также:

Точный выстрел украинского снайпера

"Работают "Призраки Бахмута". Дистанция 900 метров, на улице - 20. Минус оккупант", — написал Сырский.

На видео видно, подсвеченную красным фигуру оккупанта, находящуюся на горизонте. Через мгновение она исчезает после точного выстрела украинского снайпера.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143-й объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Напомним, что полк "Азов" показал работу роты БпЛА. На видео видно, как украинские беспилотники уничтожают вражескую технику.