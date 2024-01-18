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Що робити, якщо вам відмовили в отриманні відстрочки без ВЛК — юрист пояснив

18 січня 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в України — чи можна отримати відстрочку без проходження ВЛК
Військовозобов'язаний українець в ТЦК та СП. Фото: tck.pl.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних українців мають право на отримання відстрочки. Проте, доволі часто представники ТЦК та СП наполягають, щоб особа пройшла військово-лікарську комісію, і лише потім буде розглянута заява про відстрочку від мобілізації. 

Наскільки такі дії військкомів законні та що робити військовозобов'язаним чоловікам, яким відмовляють в отриманні відстрочки без ВЛК, розповів адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі. 

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За словами правозахисника, за останні шість місяців більшість чоловіків, які зверталися до ТЦК із заявою про відстрочку, отримували одну з цих відповідей: 

  • "Відстрочка від призову надається після проходження медогляду, особистої присутності та наявності відповідних документів".
  • "Виключно після перевірки ваших паспортних та військово-облікових даних та отримання результатів вашого медичного обстеження буде розглянуте питання щодо надання вам відстрочки".

З одного боку, українцям не відмовляють у наданні відстрочки, але з іншого — і не надають. Тим часом, каже адвокат, такі вимоги, відповідно до українського законодавства, є незаконними.  

Тобто, якщо у вас є право на відстрочку, то ТЦК має її надати, бо це імперативна норма, яка передбачає лише обов’язок. Тобто в природі даної норми існує тільки обов’язок ТЦК виконати закон та надати відстрочку. Ніяких умов щодо проходження ВЛК немає. 

Щоб відстояти своє право, необхідно звертатися до суду, що українці роблять все частіше. 

Водночас слід зауважити, якщо ви не пройшли ВЛК або вчасно не поновили свої облікові дані, то ваші дії підпадають під порушення правил військового обліку з можливим притягненням до відповідальності за ст. 210 КУпАП. Ця стаття передбачає штраф. 

Сімутін визнав, що відстоювати своє право на відстрочку складно, а результат може бути не таким, на який сподіваєшся.

"Система чинить шалений опір. Але якщо ви готові відстоювати своє право — дійте", — додав він.

 

Раніше ми повідомляли, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ

Нагадаємо, ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, що чекає на військовозобов'язаних українців за відмову від проходження ВЛК.

Україна
мобілізація
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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