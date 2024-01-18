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Что делать, если вам отказали в получении отсрочки без ВВК — юрист объяснил

18 января 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — можно ли получить отсрочку без прохождения ВВК
Военнообязанный украинец в ТЦК и СП. Фото: tck.pl.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории военнообязанных украинцев имеют право на получение отсрочки. Однако довольно часто представители ТЦК и СП настаивают, чтобы лицо прошло военно-врачебную комиссию, и только потом будет рассмотрено заявление об отсрочке от мобилизации.

Насколько такие действия военкомов законны и что делать военнообязанным мужчинам, которым отказывают в получении отсрочки без ВВК, рассказал адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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По словам правозащитника, за последние шесть месяцев большинство мужчин, которые обращались в ТЦК с заявлением об отсрочке, получали один из этих ответов:

  • "Отсрочка от призыва предоставляется после прохождения медосмотра, личного присутствия и наличия соответствующих документов".
  • "Исключительно после проверки ваших паспортных и военно-учетных данных и получения результатов вашего медицинского обследования, будет рассмотрен вопрос о предоставлении вам отсрочки".

С одной стороны, украинцам не отказывают в предоставлении отсрочки, но с другой — и не предоставляют. Между тем, говорит адвокат, такие требования, согласно украинскому законодательству, незаконны.

То есть, если у вас есть право на отсрочку, то ТЦК должен ее предоставить, потому что это императивная норма, которая предусматривает только обязанность. То есть, в природе данной нормы существует только обязанность ТЦК выполнить закон и предоставить отсрочку. Никаких условий о прохождении ВВК нет.

Чтобы отстоять свое право, необходимо обращаться в суд, что украинцы делают все чаще.

В то же время следует заметить, если вы не прошли ВВК или вовремя не обновили свои учетные данные, то ваши действия подпадают под нарушение правил военного учета с возможным привлечением к ответственности по ст. 210 КУоАП. Эта статья предусматривает штраф.

Симутин признал, что отстаивать свое право на отсрочку сложно, а результат может быть не таким, на который надеешься.

"Система оказывает безумное сопротивление. Но если вы готовы отстаивать свое право — действуйте", — добавил он.

 

Ранее мы сообщали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.

Украина
мобилизация
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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