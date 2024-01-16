Мобілізація в Україні — що буде за відмову від проходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Майже 700 днів в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово-облікових даних, а також проходять військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до військової служби. Саме висновок ВЛК є вирішальним під час ухвалення рішення щодо призову особи.

Коли військовозобов'язаним чоловікам необхідно проходити ВЛК та щ о чекає за відмову від проходження, розповіла адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун в інтерв'ю "Українському радіо".

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Коли чоловіки мають проходити ВЛК

За словами правозахисниці, у мирний час усі військовозобов'язані повинні проходити медичний огляд раз на п'ять років.

Проте, в умовах воєнного стану цей термін може нівелюватися. Зокрема, громадянин після вручення повістки повинен з'явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Це потрібно для того, аби розуміти, чи чоловік є придатним, обмежено придатним чи непридатним до військової служби.

"Чоловіки 18-60 років, які перебувають в запасі за станом здоров'я, визнаються чи придатними, чи обмежено придатними й можуть бути мобілізовані. Звичайно, це стосується і жінок з відповідними медичними спеціальностями", — сказала Ковцун.

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК

Варто зауважити, що обовʼязок проходити медичний огляд підтверджений ч. 6 ст. 39-1 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 чітко регламентований прямий обов'язок проходити ВЛК з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я та неможливість відмовитися від проходження ВЛК.

Тож, військовозобов'язані чоловіки, які відмовляються від проходження військово-лікарської комісії, повинні бути готовими до наслідків. Як зазначила адвокатка, за це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Це вказано у ст. 210-1 КУпАП.

Буде накладено штраф, у розмірі 3400-5100 грн. При цьому сплата штрафу не звільняє від обов'язку проходити ВЛК. Щобільше згодом можлива і кримінальна відповідальність.

Раніше ми інформували, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали, чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК.

Також ми повідомляли, чи може призовник оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.