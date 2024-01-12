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Чи повинен виключений з обліку повторно проходити ВЛК — українцям відповіли

12 січня 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — чи потрібна виключеному з обліку повторна ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже 700 днів в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку та можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас законодавством передбачено, що певні категорії громадян можуть бути виключені з обліку, до прикладу через стан здоров'я. Багато українських чоловіків було виключено ще до повномасштабної війни. 

Чи повинні такі особи знову ставати на облік та проходити військово-лікарську комісію, пояснила юристка Неля Романенко

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Так, за словами правозахисниці, відповідно до чинного наказу Міністерства оборони №402 від 14.08.2008 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", виключені з військового обліку втрачають статус військовозобов'язаної особи. 

Отже, на таку особу не розповсюджуються обов'язки військовозобов'язаного, у тому числі щодо постановки на облік та проходження військово-лікарської комісії. 

"Враховуючи сьогоденні реалії певні необізнані працівники ТЦК можуть спробувати вручити такій особі повістку про необхідність явки в ТЦК, однак при спілкуванні з такими представниками ТЦК необхідно наполягати, що ви не є військовозобов'язаним, а отже вам не мають права вручати повістку", — пояснила Романенко.

Водночас юристка додала, необхідно враховувати, що Уряд запланував чисельні зміни у нормативно-правових актах з питань призову на військову службу, у тому числі планується змінити критерії визначення придатності до військової служби. Крім того, планується прийняття нового Положення про ВЛК та перелік хвороб.

Раніше ми розповідали, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.

Нагадаємо, ми інформували, чи може призовник оскаржити висновок ВЛК та уникнути мобілізації.

Також ми писали, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Україна
військовий облік
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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