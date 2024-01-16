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Что ждет за отказ от прохождения ВВК — украинцам рассказали о последствиях

16 января 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — что будет за отказ от прохождения ВВК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Почти 700 дней в Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных, а также проходят военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность к военной службе. Именно вывод ВВК является решающим при принятии решения о призыве лица.

Когда военнообязанным мужчинам необходимо проходить ВВК и что ждет за отказ от прохождения, рассказала адвокат, руководитель медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в интервью "Украинскому радио".

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Когда мужчины должны проходить ВВК

По словам правозащитницы, в мирное время все военнообязанные должны проходить медицинское обследование раз в пять лет.

Однако в условиях военного положения этот термин может нивелироваться. В частности, гражданин после вручения повестки должен явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Это нужно для того, чтобы понимать, является ли человек пригодным, ограниченно годным или непригодным к военной службе.

"Мужчины 18-60 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, признаются пригодными или ограниченно пригодными и могут быть мобилизованы. Конечно, это касается и женщин с соответствующими медицинскими специальностями", — сказала Ковцун.

Можно ли отказаться от прохождения ВВК

Следует отметить, что обязанность проходить медицинское обследование подтверждена ч. 6 ст. 39-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Приказом Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008 четко регламентирована прямая обязанность проходить ВВК с целью качественного проведения призыва граждан на срочную военную службу по состоянию здоровья и невозможность отказаться от прохождения ВВК.

Военнообязанные мужчины, которые отказываются от прохождения военно-врачебной комиссии, должны быть готовы к последствиям. Как отметила адвокат, за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Это указано в ст. 210-1 КУоАП.

Будет наложен штраф в размере 3400-5100 грн. При этом уплата штрафа не освобождает от обязанности проходить ВВК. Больше того, со временем возможна и уголовная ответственность.

Ранее мы информировали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

Напомним, мы писали, должен ли исключенный из учета повторно проходить ВВК.

Также мы сообщали, может ли призывник обжаловать заключение ВВК и избежать мобилизации.

война
Украина
мобилизация
наказание
ВВК
военнообязанные

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