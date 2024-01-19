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Що буде, якщо Захід припинить допомогу у 2024 — Дикий назвав два сценарії розвитку подій

19 січня 2024 05:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що буде, якщо Захід припинить допомогу у 2024 — Дикий назвав два сценарії розвитку подій
Військовий експерт Євген Дикий. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За інформацією іноземної преси, Білий дім радить Україні змінити тактику на фронті та перейти в оборону. Втім, це може статися у тому випадку, якщо в Конгресі США не домовляться та перестануть повністю допомагати нашій державі. 

Таку думку висловив військовий експерт Євген Дикий у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Чи продовжить Захід надавати військову допомогу Україні

За словами Євгена Дикого, наразі є два сценарії розвитку подій: або у Конгресі США домовляються надавати Україні військову допомогу, або повністю її припиняють у 2024-му. Відповідно, у першому випадку наша держава продовжить воювати, використовуючи ті ресурси, у другому — переходить в оборону. 

Попри те, що, на думку експерта, другий варіант є більш ймовірним, він додає, що Європа дійсно вичерпала свої ресурси щодо зброї. Втім, це не стосується Штатів. 

"Навіть якщо вони (Європа —Ред.) збільшать кількість грошей, заліза в них фізично на складах немає. США єдиний наш союзник, у якого залізо є. Якщо американські снаряди з'являться, для нас буде стратегічною помилкою перейти в оборону", — сказав Дикий. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч з керівництвом Конгресу, головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату 17 січня. Також він зустрівся з очільниками комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників, аби обговорити термінову потребу Конгресу продовжувати надавати підтримку Україні. 

Додамо, днями у США прокоментували затримку допомоги Україні. 

США
війна
ЗСУ
фінансова допомога
військова допомога
Україна
контрнаступ ЗСУ
Білий дім

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