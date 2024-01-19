Что будет, если Запад прекратит помощь в 2024 — Дикий назвал два сценария развития событий

Военный эксперт Евгений Дикий. Фото: Суспільне

По информации иностранной прессы, Белый дом советует Украине изменить тактику на фронте и перейти в оборону. Впрочем, это может произойти, если в Конгрессе США не договорятся и перестанут полностью помогать нашему государству.

Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Дикий в утреннем эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Продолжит ли Запад оказывать военную помощь Украине

По словам Евгения Дикого, сейчас есть два сценария развития событий: либо в Конгрессе США договариваются оказывать Украине военную помощь, либо ее полностью прекращают в 2024-м. Соответственно, в первом случае наше государство продолжит воевать, используя ресурсы, во втором — переходит в оборону.

Несмотря на то, что, по мнению эксперта, второй вариант более вероятен, он добавляет, что Европа действительно исчерпала свои ресурсы по оружию. Впрочем, это не касается Штатов.

"Даже если они (Европа — Ред.) увеличат количество денег, железа у них физически на складах нет. США единственный наш союзник, у которого железо есть. Если американские снаряды появятся, для нас будет стратегической ошибкой перейти в оборону", — сказал Дикий.

Напомним, президент США Джо Байден провел встречу с руководством Конгресса, председателями и ведущими членами комитетов по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям Палаты представителей и Сената 17 января. Также он встретился с руководителями комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей, чтобы обсудить срочную потребность Конгресса продолжать оказывать поддержку Украине.

Добавим, на днях в США прокомментировали задержку помощи Украине.