У США прокоментували затримку допомоги Україні

Спецпредставниця США Пенні Пріцкер. Фото: Суспільне

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Про це Пріцкер заявила в інтерв'ю Суспільному.

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"Терміновість зрозуміла. Це послання, яке звучить не лише від ваших президента та уряду. Я теж говорила про це обом палатам Конгресу, наводила аргументи й щодо військової підтримки, і щодо економічної", — зазначила вона.

За її словами, чудовим прикладом є успіх України в експорті збіжжя Чорним морем — з серпня 2023 року вдалося транспортувати близько 16 млн тонн зерна на близько 600 суднах. Водночас у грудні було відвантажено більше зерна, ніж коли була започаткована "зернова угода".

"Коли розповідаєш такі історії членам Конгресу, вони розуміють, що інвестують у місце, яке має можливості та потенціал", — наголосила Пріцкер.

Вона запевнила, що в Конгресі США розуміють, що Україна бореться не лише за власну безпеку, а й за європейську та американську, тому ці аргументи є переконливими для законодавців.

"Наші парламентські процеси можуть бути подекуди безладними, але тут йдеться про невідкладні питання і всі добре усвідомлюють виклики", — зауважила спецпредставниця.

Нагадаємо, що 14 січня у Конгресі США досягли домовленості лідери Палати представників і Сенату щодо нового проєкту тимчасового фінансування уряду. Федеральні установи отримають його до початку березня.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставницею Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 12 січня. За його словами, такий візит є "потужним сигналом міцної підтримки нашої держави".