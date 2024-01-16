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СБУ оголосила підозру бойовикам, які брали участь у штурмах ЗСУ на сході України

16 січня 2024 19:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
СБУ оголосила підозру бойовикам, які брали участь у штурмах ЗСУ на сході України
Російські військові. Ілюстративне фото: repost.uz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру дев'ятьом російським бойовикам, які брали участь у штурмових діях позицій українських військових під Бахмутом та Лисичанськом. Російським солдатам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ вдалося зібрати докази на дев'ятьох зрадників, які вступили до військ РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті, щоб притягнути їх до відповідальності.

"Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії, вони брали участь у так званих "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська. Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне", — зазначили в СБУ.

Серед зрадників, яких викрили ЗСУ, є учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи, а також до складу дев'ятьох затриманих входять бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до українських бійців.

За даними СБУ, стало відомо, що восьмеро бойовиків є мешканцями тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, а інший — уродженець Криму. Майже всі брали участь в АТО та воювали проти України ще задовго до повномасштабної війни.

Згідно з розслідуванням, один із зрадників брав участь у захопленні Дебальцевого у 2015 році.

"Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганщини вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу країни-агресора. Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт з міноборони РФ у тимчасово захопленому Сімферополі", — додали в СБУ.

Яке покарання загрожує бойовикам

Зазначається, що затриманим бойовикам повідомлено про підозру за фактом державної зради, участі у терористичній групі чи терористичній організації, участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України накопичила доказову базу на бойовиків-зрадників, які вступили до російських військ та воювали проти України. Вони отримали реальні терміни за ґратами і будуть ув'язнені на період від 10 років. 

Додамо, СБУ затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на житлові будинки. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ
війна
росіяни
Україна
бойовики
Бахмут
підозра

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