СБУ оголосила підозру бойовикам, які брали участь у штурмах ЗСУ на сході України

Російські військові. Ілюстративне фото: repost.uz

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру дев'ятьом російським бойовикам, які брали участь у штурмових діях позицій українських військових під Бахмутом та Лисичанськом. Російським солдатам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ вдалося зібрати докази на дев'ятьох зрадників, які вступили до військ РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті, щоб притягнути їх до відповідальності.

"Перебуваючи у складі бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії, вони брали участь у так званих "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ в районах Бахмута та Лисичанська. Наприкінці 2023 року українські захисники взяли зловмисників у полон під час жорстоких боїв поблизу селищ Кліщіївка та Спірне", — зазначили в СБУ.

Серед зрадників, яких викрили ЗСУ, є учасники мінометних розрахунків і радіотелефоністи, а також до складу дев'ятьох затриманих входять бойовики, які вже вдруге потрапили у полон до українських бійців.

За даними СБУ, стало відомо, що восьмеро бойовиків є мешканцями тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області, а інший — уродженець Криму. Майже всі брали участь в АТО та воювали проти України ще задовго до повномасштабної війни.

Згідно з розслідуванням, один із зрадників брав участь у захопленні Дебальцевого у 2015 році.

"Наприкінці лютого 2022 року бойовики з тимчасово окупованих районів Луганщини вступили до лав 123-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу країни-агресора. Ще один затриманий у вересні 2023 року уклав контракт з міноборони РФ у тимчасово захопленому Сімферополі", — додали в СБУ.

Яке покарання загрожує бойовикам

Зазначається, що затриманим бойовикам повідомлено про підозру за фактом державної зради, участі у терористичній групі чи терористичній організації, участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України накопичила доказову базу на бойовиків-зрадників, які вступили до російських військ та воювали проти України. Вони отримали реальні терміни за ґратами і будуть ув'язнені на період від 10 років.

Додамо, СБУ затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на житлові будинки. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.