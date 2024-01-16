СБУ объявила подозрение боевикам, участвовавшим в штурмах ВСУ на востоке Украины

Российские военные. Иллюстративное фото: repost.uz

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении девяти российским боевикам, участвовавшим в штурмовых действиях позиций украинских военных под Бахмутом и Лисичанском. Российским солдатам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ удалось собрать доказательства на девять предателей, которые вступили в войска РФ и воевали против Сил обороны на восточном фронте, чтобы привлечь их к ответственности.

"Находясь в составе боевых подразделений Южного военного округа вооруженных сил России, они участвовали в так называемых "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска. В конце 2023 года украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время жестоких боев возле Клещеевки и Спорного", — указали в СБУ.

Среди предателей, разоблаченных ВСУ, есть участники минометных расчетов и радиотелефонисты, а также среди девяти задержанных есть боевики, уже второй раз попавшие в плен к украинским бойцам.

По данным СБУ, стало известно, что восемь боевиков являются жителями временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, а еще один — уроженец Крыма. Почти все участвовали в АТО и воевали против Украины еще задолго до полномасштабной войны.

Согласно расследованию, один из предателей принимал участие в захвате Дебальцево в 2015 году.

"В конце февраля 2022 года боевики из временно оккупированных районов Луганской области вступили в ряды 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса страны-агрессора. Еще один задержанный в сентябре 2023 года заключил контракт с минобороны РФ во временно захваченном Симферополе", — добавили в СБУ.

Какое наказание грозит боевикам

Отмечается, что задержанным боевикам сообщено о подозрении по факту государственной измены, участия в террористической группе или террористической организации, участия в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Предателям грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины накопила доказательную базу на боевиков-предателей, которые вступили в российские войска и воевали против Украины. Они получили реальные сроки за решеткой и будут арестованы на период от 10 лет.

Добавим, СБУ задержала охранника детсада в Запорожье, который наводил российские ракеты на жилые дома. Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.