СБУ затримала чергового зрадника — ним виявився охоронець дитсадка на Запоріжжі

Російський агент. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала охоронця дитсадка на Запоріжжі, який наводив російські ракети на житлові будинки. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Слідство встановило, що напередодні 2024 року за наведенням чоловіка російські війська обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок удару загинув 43-річний чоловік, багато будинків були пошкоджені або повністю зруйновані.

Коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитячого садка. У грудні 2023 року чоловік був дистанційно завербований представником воєнної розвідки Росії.

Охоронець дитсадка на Запоріжжі виявився зрадником. Фото: СБУ

За вказівками російського ГРУ зрадник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення ЗСУ на Запорізькому напрямку. Крім того, він коригував ракетні удари окупантів по цивільній та критичній інфраструктурі регіону.

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.



Нагадаємо, днями до 10 років позбавлення волі засудили колаборанта, який займався встановленням агітаційних бордів на підтримку російських загарбників під час окупації Харківщини.



В Україні судитимуть агента Росії, який провів понад 120 одиниць техніки окупантів по території Сумщини в напрямку Києва.