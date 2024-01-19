Российские добровольцы атаковали "Урал" оккупантов, есть убитые и раненые
Военные "Русского добровольческого корпуса" атаковали принадлежавший оккупантам грузовик "Урал" в Брянской области (РФ). В результате среди российских солдат есть погибшие и раненые.
Об этом говорится в Telegram РДК.
Как известно, произошло это вчера, 18 января.
"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже", — написали в сообщении.
Что известно об атаке на российских оккупантов
По информации Telegram-канала "ASTRA", в результате такой атаки погибли два оккупанта, еще двое были ранены.
"ASTRA выяснила, что атака действительно была осуществлена. "Урал" российских военных нашли на участке дороги между селами Улица (расположенное на самой границе) и Коммуна Суземского района (в часе езды друг от друга)", — отметили в сообщении.
Также известно, что автомобиль был поврежден из стрелкового оружия. На месте инцидента был найден пустой магазин от АК-74. В свою очередь местные власти не публиковали никакой информации об этой атаке.
Напомним, в течение декабря 2023 года Силы обороны уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц российской техники. Когда разрешают погодные условия, оккупанты активно наступали и применяли для этого бронированную технику.
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