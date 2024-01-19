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Російські добровольці атакували "Урал" окупантів, є вбиті та поранені

19 січня 2024 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські добровольці атакували "Урал" окупантів, є вбиті та поранені
Бійці РДК атакують російський "Урал". Фото: Telegram РДК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Військові "Російського добровольчого корпусу" атакували вантажівку "Урал", яка належала окупантам, у Брянській області (РФ). Внаслідок цього серед російських солдатів є загиблі та поранені.

Про це йдеться у Telegram РДК.

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Як відомо, сталося це вчора, 18 січня. 

"18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть пізніше", — написали у повідомленні. 

рдк атакував ворожий урал
Скриншот допису з Telegram РДК

Що відомо про атаку на російських окупантів

За інформацією Telegram-каналу "ASTRA", внаслідок такої атаки загинуло двоє окупантів, ще двоє були поранені.

"ASTRA з'ясувала, що атака дійсно була здійснена. "Урал" російських військових знайшли на ділянці дороги між селами Улиця (розташоване на самому кордоні) і Комуна Суземського району (за годину їзди одне від одного)", — зазначили у повідомленні.

Також відомо, що автівка була пошкоджена зі стрілецької зброї. На місці інциденту було знайдено порожній магазин від АК-74. Своєю чергою місцева влада не публікувала жодної інформації щодо цієї атаки. 

рдк атакував ворожий урал
Скриншот допису з Telegram "ASTRA"

Нагадаємо, впродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.

військова техніка
військові
вантажівки
окупанти
війна в Україні
добровольці
Росія
атака

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