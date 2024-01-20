Россияне превратили ЗАЭС в военный объект — в ГУР рассказали о ситуации

Запорожская АЭС. Фото: Минэнерго

Россияне превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект. Это будет представлять угрозу Украине до тех пор, пока станция не будет деоккупирована.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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Таким образом, он прокомментировал заявление МАГАТЭ о повторном заминировании станции.

"Ничего нового в этих действиях нет. Еще в прошлом году ГУР Минобороны обнародовало карты минно-взрывных ограждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и внутри самой станции", — сказал он.

В ГУР подчеркнули, что тогда эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты или воздерживались от комментариев по этой ситуации. Иногда они просто не обращали внимания на заминированные участки.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном Энергодаре. Однако до сих пор остаются люди, которые принципиально отказываются от российских паспортов, среди которых работники ЗАЭС и проукраинские пенсионеры.