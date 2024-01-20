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Росіяни перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт — в ГУР розповіли про ситуацію

20 січня 2024 16:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни перетворили ЗАЕС на військовий об’єкт — в ГУР розповіли про ситуацію
Запорізька АЕС. Фото: Міненерго
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об’єкт. Це представлятиме загрозу для України до тих пір, поки станція не буде деокупована. 

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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Таким чином він прокоментував заяву МАГАТЕ про повторне замінування станції.

"Нічого нового у цих діях немає. Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднило карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції", — сказав він.

В ГУР наголосили, що тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або утримувалися від коментарів щодо цієї ситуації. Інколи вони просто не звертали уваги на заміновані ділянки.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадуємо, що росіяни продовжують примусову паспортизацію в окупованому Енергодарі. Однак досі залишаються люди, які принципово відмовляються від російських паспортів — серед них працівники ЗАЕС та проукраїнські пенсіонери. 

війна
Україна
ЗАЕС
окупанти
міни

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