Росіяни замінували Запорізьку АЕС — що кажуть у МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: пресслужба МАГАТЕ

Російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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Візит експертів МАГАТЕ на ЗАЕС

Зазначається, що експерти МАГАТЕ здійснили візит до ЗАЕС 18 січня. Їм вдалося також відвідати всі шість головних диспетчерських пунктів. Фахівці дізналися, яка кількість співробітників працює на ЗАЕС, проте не запитали про їхню кваліфікацію та досвід.

Також екпертам вдалося отримати доступ до реакторної зали енергоблока №6. Нині вони намагаються перевірити ситуацію й в інших реакторних залах, машинних залах та на дахах реакторів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що це необхідно для того, аби зробити моніторинг ядерної безпеки та дотриматися п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС.

Зазначається, що міни, які раніше виявила та прибрала група МАГАТЕ по периметру ЗАЕС в листопаді 2023 року, наразі знову встановили.

Як відомо, ця зона є закритою та недоступною для персоналу станції. За словами Гроссі, такі дії є несумісними зі стандартами безпеки МАГАТЕ.

Технічне обслуговування Запорізької АЕС

Також на минулому тижні фахівці МАГАТЕ провели зустріч з працівниками ЗАЕС, аби обговорити технічне обслуговування станції. Співробітники показали план технічного обслуговування на цей рік, що містить необхідні роботи для ядерної безпеки.

В МАГАТЕ додали, що в 2024 році головною метою для станції є технічне обслуговування систем безпеки та важливих заходів, які не були проведені у минулому році.

Як відомо, такий план містить:

системи безпеки,

дизель-генератори,

одиничні трансформатори,

розподільчу станцію 750 кВ.

Нагадаємо, міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що росіяни продовжують примусову паспортизацію в окупованому місті. Однак досі залишаються люди, які принципово відмовляються від російських паспортів — серед них працівники ЗАЕС та проукраїнські пенсіонери.