Россияне обстреляли Донетчину — в полиции показали последствия атаки

Уничтоженный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кураховому на Донетчине. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебное заведение.

Об этом сообщает полиция Донетчины.

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Как указывают в полиции, враг атаковал Курахово ночью. По жилым районам города было выпущено три ракеты.

К счастью, среди местных жителей нет пострадавших и погибших, однако около шести многоквартирных домов и учебное заведение потерпели разрушения.

"На местах попаданий работали полицейские, спасатели и другие службы города", — добавили в полиции.

Разрушение в домах. Фото: Нацполиция

Человек возле разрушенного дома. Фото: Нацполиция

Разрушение в доме. Фото: Нацполиция

Разрушение в доме. Фото: Нацполиция

Напомним, в Донецкой области в Покровском районе проводились аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов РФ. Как известно, Россия атаковала город Покровск и село Ровное 6 января.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.