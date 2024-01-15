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Россияне обстреляли Донетчину — в полиции показали последствия атаки

15 января 2024 20:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне обстреляли Донетчину — в полиции показали последствия атаки
Уничтоженный дом в результате обстрела. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кураховому на Донетчине. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебное заведение.

Об этом сообщает полиция Донетчины.

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Как указывают в полиции, враг атаковал Курахово ночью. По жилым районам города было выпущено три ракеты.

К счастью, среди местных жителей нет пострадавших и погибших, однако около шести многоквартирных домов и учебное заведение потерпели разрушения.

"На местах попаданий работали полицейские, спасатели и другие службы города", — добавили в полиции.

Разрушение в домах
Разрушение в домах. Фото: Нацполиция
Муж возле разрушенного дома
Человек возле разрушенного дома. Фото: Нацполиция
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Нацполиция
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Нацполиция

Напомним, в Донецкой области в Покровском районе проводились аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов РФ. Как известно, Россия атаковала город Покровск и село Ровное 6 января.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.

война
полиция
россияне
Украина
Донецкая область
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атака

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