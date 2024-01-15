Россияне обстреляли Донетчину — в полиции показали последствия атаки
Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кураховому на Донетчине. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебное заведение.
Об этом сообщает полиция Донетчины.
Последствия вражеского обстрела Донетчины
Как указывают в полиции, враг атаковал Курахово ночью. По жилым районам города было выпущено три ракеты.
К счастью, среди местных жителей нет пострадавших и погибших, однако около шести многоквартирных домов и учебное заведение потерпели разрушения.
"На местах попаданий работали полицейские, спасатели и другие службы города", — добавили в полиции.
Напомним, в Донецкой области в Покровском районе проводились аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов РФ. Как известно, Россия атаковала город Покровск и село Ровное 6 января.
Добавим, во временно оккупированном Мариуполе были слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарме российских захватчиков.
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