Росіяни обстріляли Донеччину — в поліції показали наслідки атаки

Будинок, знищений внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція

Російські окупанти завдали три ракетних удари по Кураховому на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

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Як вказують у поліції, ворог атакував Курахове вночі. По житлових районах міста було випущено три ракети.

На щастя, серед місцевих жителів немає постраждалих та загиблих, однак, близько шести багатоквартирних будинків та навчальний заклад зазнали руйнувань.

"На місцях влучань працювали поліцейські, рятувальники та інші служби міста", — додали в поліції.

Руйнування в будинках. Фото: Нацполіція

Чоловік біля зруйнованого будинку. Фото: Нацполіція

Руйнування в будинку. Фото: Нацполіція

Руйнування в будинку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Донеччині у Покровському районі проводились аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів РФ. Як відомо, Росія атакувала місто Покровськ та село Рівне 6 січня.

Додамо, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казармі російських загарбників.