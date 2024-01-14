Россияне будут искать какие-то "победы" на фронте перед выборами, — Гетман

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В преддверии выборов в России оккупанты будут пытаться найти какие-то "победы" на войне в Украине. Если успехов на фронте не удастся достичь, россияне их придумают.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Выборы в России

По словам Гетьмана, если у россиян до 15-17 марта не будет реальных побед, то они их придумают, потому что им очень нужно.

Так, они даже уже запланировали несколько объектов, которые можно выдать как победу.

"Это Авдеевка, где они пытаются полностью оцепить гарнизон, или заставить нас выйти из города. И Купянск Узловой, потому что это логистический узел, который они очень хотят получить", — сказал военный эксперт.

Напомним, что российские оккупационные власти пока не готовят захваченный ими украинский Мариуполь к выборам президента РФ. На это есть несколько веских причин, связанных в том числе с низким уровнем жизни в городе.

Также мы писали, что на территории Луганской области российские захватчики готовятся к проведению "выборов", которые должны пройти в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.