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Росіяни будуть шукати якісь "перемоги" на фронті перед виборами, — Гетьман

14 січня 2024 08:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни будуть шукати якісь "перемоги" на фронті перед виборами, — Гетьман
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Напередодні виборів у Росії окупанти намагатимуться знайти якісь "перемоги" на війні в Україні. Якщо успіхів на фронті не вдасться досягнути — росіяни їх вигадають.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі Ми Україна.

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За словами Гетьмана, що якщо у росіян до 15-17 березня не буде реальних перемог, то вони їх вигадають, бо їм дуже треба.

Так, вони навіть вже запланували кілька об'єктів, які можна видати, як перемогу. 

"Це Авдіївка, де вони намагаються повністю оточити гарнізон, або примусити нас вийти з міста. І Куп’янськ Вузловий, бо це логістичний вузол, який вони дуже хочуть отримати", — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, що російська окупаційна влада поки не готує захоплений нею український Маріуполь до виборів президента РФ. На це є кілька вагомих причин, повʼязаних в тому числі із низьким рівнем життя у місті.

Також ми писали, що на території Луганської області російські загарбники готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.

володимир путін
вибори
росіяни
війна в Україні
Росія

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