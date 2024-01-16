Россия за день несколько раз атаковала Никополь дронами-камикадзе и артиллерией

Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Никополь снова подвергся атакам со стороны российских захватчиков во вторник, 16 января. Враг обстреливал район дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что в течение дня город подвергся обстрелу из артиллерии и трем нападениям с использованием дронов-камикадзе. Несмотря на отсутствие жертв, произошли разрушения.

В частности, повреждения получили два частных жилища и заброшенное строение. Также пострадали сельскохозяйственная постройка, гараж и минивэн. Была повреждена линия электропередачи.

Лысак также уточнил, что в других населенных пунктах региона ситуация оставалась спокойной.

Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде поздно вечером 10 января. Также обстреляли Никополь ближе к полуночи.

Добавим, россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дронами-камикадзе вечером 9 января, а уже ночью Марганецкую территориальную громаду обстреляли из артиллерии. Атака дронами вечером указывает на то, что россияне стали использовать дроны с ночными камерами.