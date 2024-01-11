Окупанти атакували Марганецьку громаду — які наслідки

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді пізно увечері 10 січня. Також обстріляли й районний центр ближче до опівночі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр", — написав він.

За словами Лисака, в обох випадках росіяни застосовували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.

Водночас на інших територіях Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували, проте обійшлося без ворожих атак.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.

Також ми писали, що 4 січня загарбники завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.