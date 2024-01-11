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Окупанти атакували Марганецьку громаду — які наслідки

11 січня 2024 09:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти атакували Марганецьку громаду — які наслідки
Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді пізно увечері 10 січня. Також обстріляли й районний центр ближче до опівночі.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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"Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр", — написав він.

За словами Лисака, в обох випадках росіяни застосовували важку артилерію. На щастя, люди не постраждали.

Водночас на інших територіях Дніпропетровщини ніч минула відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували, проте обійшлося без ворожих атак.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, що росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.

Також ми писали, що 4 січня загарбники завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. 

Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь
війна в Україні

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