Росія за день кілька разів атакувала Нікополь дронами-камікадзе та артилерією

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нікополь знову зазнав атак з боку російських загарбників у вівторок, 16 січня. Ворог обстрілював район дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що протягом дня місто зазнало обстрілу з артилерії та трьох нападів з використанням дронів-камікадзе. Попри відсутність жертв, сталися руйнації.

Зокрема, пошкодження отримали два приватні житла та занедбана будова. Також постраждали сільськогосподарська споруда, гараж та мінівен. Було пошкоджено лінію електропередачі.

Лисак також уточнив, що в інших населених пунктах регіону ситуація залишалася спокійною.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді пізно ввечері 10 січня. Також обстріляли Нікополь ближче до півночі.

Додамо, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.