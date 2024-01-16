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Росія за день кілька разів атакувала Нікополь дронами-камікадзе та артилерією

16 січня 2024 20:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія за день кілька разів атакувала Нікополь дронами-камікадзе та артилерією
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нікополь знову зазнав атак з боку російських загарбників у вівторок, 16 січня. Ворог обстрілював район дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що протягом дня місто зазнало обстрілу з артилерії та трьох нападів з використанням дронів-камікадзе. Попри відсутність жертв, сталися руйнації.

Зокрема, пошкодження отримали два приватні житла та занедбана будова. Також постраждали сільськогосподарська споруда, гараж та мінівен. Було пошкоджено лінію електропередачі.

Лисак також уточнив, що в інших населених пунктах регіону ситуація залишалася спокійною.

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді пізно ввечері 10 січня. Також обстріляли Нікополь ближче до півночі.

Додамо, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе увечері 9 січня, а вже вночі Марганецьку територіальну громаду обстріляли з артилерії. Атака дронами ввечері вказує на те, що росіяни почали використовувати дрони з нічними камерами.

російські війська
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні
Росія
атака

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