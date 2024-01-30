Россия сбрасывает авиабомбы на свои города — объяснение британской разведки

Российская авиация на взлете. Фото: росСМИ

За последний месяц увеличилось количество инцидентов, когда российская военная авиация нечаянно сбрасывает бомбы на территории своей страны. Это указывает на усталость сотрудников и недостаточную квалификацию.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В отчете говорится, что 27 января независимый российский новостной канал сообщил о случае, когда российские военные самолеты по ошибке выпустили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 на две российские деревни в Белгородской области. Один из них упал на ферму в Постникове, а другой — на улицу в селе Стрелецкое, в результате чего около 150 человек были эвакуированы на расстояние 500 метров.

Британская разведка сообщает, что это уже четвертый случай случайного сброса российских боеприпасов на их собственной территории за месяц. Первый инцидент произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

В разведке объяснили, что трудно установить, происходят ли эти инциденты из-за неправильных процедур вооружения самолетов перед полетом или из-за ошибок экипажа во время выполнения миссий. Возможно, это результат обеих причин.

"Участившиеся подобные происшествия, возможно, отражают уровень истощения воздушных и наземных сил на передовой в России, а также указывают на недостаточное обучение", — говорится в сообщении.

Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета "ИЛ-76" в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".