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Самолеты РФ "уронили" еще две авиабомбы в Белгородской области, — росСМИ

29 января 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Самолеты РФ "уронили" еще две авиабомбы в Белгородской области, — росСМИ
Авиабомба ФАБ-250М-62 под российским бомбардировщиком Су-34М. Иллюстративное фото: Militarnyi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские самолеты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Бомбы обезвредили, однако пришлось эвакуировать 150 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Как указывают российские издания, неразорвавшуюся ФАБ-250 обнаружили 27 января в хуторе Постников в Корочанском районе. Еще одна авиабомба была найдена в селе Стрелецкое Белгородского района. Из населенных пунктов РФ пришлось эвакуировать около 150 жителей, чтобы обезвредить снаряды.

"27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую ​​же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации примерно 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы", — говорится в сообщении.

В результате падения воздушного вооружения пострадавших нет. Ранее, 21 января, такую же авиабомбу нашли в водоеме в районе хутора Ионовка. Следствием ее падения стало частичное повреждение местной дамбы.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета "ИЛ-76" в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".

Белгородская область
самолеты
Бєлгород
Россия
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бомба

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