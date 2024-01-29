Самолеты РФ "уронили" еще две авиабомбы в Белгородской области, — росСМИ
Российские самолеты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Бомбы обезвредили, однако пришлось эвакуировать 150 человек.
Об этом сообщают российские СМИ.
Падение авиабомб на Белгородскую область РФ
Как указывают российские издания, неразорвавшуюся ФАБ-250 обнаружили 27 января в хуторе Постников в Корочанском районе. Еще одна авиабомба была найдена в селе Стрелецкое Белгородского района. Из населенных пунктов РФ пришлось эвакуировать около 150 жителей, чтобы обезвредить снаряды.
"27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу нашли в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации примерно 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы", — говорится в сообщении.
В результате падения воздушного вооружения пострадавших нет. Ранее, 21 января, такую же авиабомбу нашли в водоеме в районе хутора Ионовка. Следствием ее падения стало частичное повреждение местной дамбы.
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета "ИЛ-76" в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.
Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".
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