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Росія скидає авіабомби на свої міста — пояснення британської розвідки

30 січня 2024 14:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія скидає авіабомби на свої міста — пояснення британської розвідки
Російська авіація на зльоті. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останній місяць збільшилася кількість інцидентів, коли російська військова авіація ненароком скидає бомби на території своєї країни. Це вказує на стомлення працівників та недостатню кваліфікацію.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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У звіті йдеться, що 27 січня незалежний російський канал новин повідомив про випадок, коли російські військові літаки помилково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 на два російські села в Бєлгородській області. Один із них упав на ферму в Постникові, а інший — на вулицю у селі Стрілецьке, внаслідок чого близько 150 людей було евакуйовано на відстань 500 метрів.

Британська розвідка повідомляє, що це вже четвертий випадок випадкового скидання російських боєприпасів на власній території за місяць. Перший інцидент стався у Білгороді 20 квітня 2023 року.

У розвідці пояснили, що важко встановити, чи ці інциденти відбуваються через неправильні процедури озброєння літаків перед польотом або через помилки екіпажу під час виконання місій. Можливо, це є результатом обох причин.

"Події, що почастішали, можливо, відображають рівень виснаження повітряних і наземних сил на передовій в Росії, а також вказують на недостатнє навчання", — йдеться в повідомленні.

розвідка Британії
Звіт англійської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака "ІЛ-76" у Бєлгородській області. Продовжується досудове розслідування.

Додамо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцир-С1".

Великобританія
розвідка
боєприпаси
літаки
війна в Україні
Росія
авіація
авіабомба
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