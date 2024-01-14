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Россия, вероятно, делегировала КНДР часть производства баллистических ракет

14 января 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия, вероятно, делегировала КНДР часть производства баллистических ракет
Северокорейская ракета. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Не исключается тот факт, что россияне могли делегировать Северной Корее часть производства своих баллистических ракет. К примеру, их ракета KN-23 является копией российского "Искандера".

Об этом заявил военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский в эфире Ми Україна.

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"Северная Корея производит российские "Искандеры" лучше россиян и соответственно даже копию "Атакамса" делают лучше, чем американцы", — сказал он.

Киричевский пояснил, что ракета KN-23, о которой говорит Белый дом, — это улучшенная копия российского "Искандера".

Она содержит меньше сложной электроники, однако имеет большую дальность полета — 690 км.

"Не стоит исключать тот момент, что россияне решили просто часть необходимого производства для них баллистических ракет передать на аутсорс своим северокорейским товарищам", — добавил он.

Напомним, что ракета, обломки которой обнаружили после удара по Харькову 2 января, имеет затертые элементы и похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.

В то же время, Северная Корея отвергает и называет неоправданными утверждения о поставках России баллистических ракет, которые используются для атак на Украину. При этом в Северной Корее не видят смысла реагировать на все необоснованные обвинения американцев.

КНДР
ракеты
война в Украине
производство
Россия

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