Россия, вероятно, делегировала КНДР часть производства баллистических ракет

Северокорейская ракета. Фото: Reuters

Не исключается тот факт, что россияне могли делегировать Северной Корее часть производства своих баллистических ракет. К примеру, их ракета KN-23 является копией российского "Искандера".

Об этом заявил военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Производство баллистических ракет в КНДР

"Северная Корея производит российские "Искандеры" лучше россиян и соответственно даже копию "Атакамса" делают лучше, чем американцы", — сказал он.

Киричевский пояснил, что ракета KN-23, о которой говорит Белый дом, — это улучшенная копия российского "Искандера".

Она содержит меньше сложной электроники, однако имеет большую дальность полета — 690 км.

"Не стоит исключать тот момент, что россияне решили просто часть необходимого производства для них баллистических ракет передать на аутсорс своим северокорейским товарищам", — добавил он.

Напомним, что ракета, обломки которой обнаружили после удара по Харькову 2 января, имеет затертые элементы и похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет.

В то же время, Северная Корея отвергает и называет неоправданными утверждения о поставках России баллистических ракет, которые используются для атак на Украину. При этом в Северной Корее не видят смысла реагировать на все необоснованные обвинения американцев.