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Росія, ймовірно, делегувала КНДР частину виробництва балістичних ракет

14 січня 2024 13:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія, ймовірно, делегувала КНДР частину виробництва балістичних ракет
Північнокорейська ракета. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Не виключається той факт, що росіяни могли делегувати Північній Кореї частину виробництва своїх балістичних ракет. Наприклад, їх ракета KN-23 є копією російського "Іскандера".

Про це заявив військовий оглядач порталу Defence Express Іван Киричевський в ефірі Ми Україна.

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"Північна Корея виробляє російські "Іскандери" краще за росіян і відповідно навіть копію "Атакамса" роблять краще, аніж американці", — сказав він.

Киричевський пояснив, що ракета KN-23, про яку говорить Білий дім — це покращена копія російського "Іскандера".

Вона містить менше складної електроніки, проте має більшу дальність польоту — 690 км.

"Не варто виключати той момент, що росіяни вирішили просто частину необхідного виробництва для них балістичних ракет передати на аутсорс своїм північнокорейським друзям", — додав він.

Нагадаємо, що ракета, уламки якої виявили після удару по Харкову 2 січня, має затерті елементи та схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає.

Водночас Північна Корея відкидає і називає невиправданими твердження про постачання Росії балістичних ракет, які використовуються для атак на Україну. При цьому в Північній Кореї не вбачають сенсу реагувати на всі необґрунтовані звинувачення американців.

КНДР
ракети
війна в Україні
виробництво
Росія

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