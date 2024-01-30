РФ снова атакует дронами — какие регионы в опасности
Армия России произвела запуск ударных беспилотников-камикадзе Shahed. По имеющейся информации, иранские дроны двигаются на Днепр, где уже объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Россияне осуществили пуск ударных дронов
По сообщению Воздушных сил, звено дронов летит в направлении Днепра.
Как сообщают мониторинговые каналы, дроны следуют по западному курсу.
В результате этого карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 19:08 выглядит следующим образом:
Обновлено в 19:16: один из дронов летит на Павлоград, другие стали двигаться в юго-западном направлении.
Напомним, что сегодня Днепр находился под ракетной угрозой, когда на город надвигалась российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".
Раздавались сирены по всей Украине и сегодня днем: в небо взлетал российский истребитель-перехватчик МиГ-31.
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