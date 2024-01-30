РФ снова атакует дронами — какие регионы в опасности

Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press

Армия России произвела запуск ударных беспилотников-камикадзе Shahed. По имеющейся информации, иранские дроны двигаются на Днепр, где уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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По сообщению Воздушных сил, звено дронов летит в направлении Днепра.

Источник: Telegram

Как сообщают мониторинговые каналы, дроны следуют по западному курсу.

Источник: Telegram

В результате этого карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 19:08 выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 19:16: один из дронов летит на Павлоград, другие стали двигаться в юго-западном направлении.

Источник: Telegram

Напомним, что сегодня Днепр находился под ракетной угрозой, когда на город надвигалась российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Раздавались сирены по всей Украине и сегодня днем: в небо взлетал российский истребитель-перехватчик МиГ-31.