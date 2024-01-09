Ракетный удар по Хмельницкой области 8 января – количество жертв возросло

Последствия обстрелов Хмельницкой области. Фото (архивное): t.me/khmelnytskaODA

В результате ракетного удара по Хмельницкой области 8 января количество жертв возросло до трех. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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В Хмельницкой области извлекли еще одно тело из-под завалов. На сегодня известно о трех погибших в результате ракетного удара россиян 8 января.

"До сегодняшнего утра 05:42 продолжался поиск третьего погибшего в результате вчерашней атаки врага. Это мужчина 1955 года рождения. Выражаю соболезнования родным и близким", — сказал начальник ОВА Сергей Тюрин.

Как известно, вчера во время воздушной атаки сил ПВО сбили над Хмельницкой областью три ракеты. Потерпела повреждение жилая застройка — в домах выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения. В течение дня работали местные комиссии по установлению объема нанесенных повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное.

Известно о двух раненых, находящихся на амбулаторном лечении. Спасательно-поисковые работы завершились сегодня утром.

Напомним, 8 января российская армия также атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение. А также обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

В общем, оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов".