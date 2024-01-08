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Обстріл Хмельниччини — в ОДА розповіли про наслідки атаки

8 січня 2024 23:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Хмельниччини — в ОДА розповіли про наслідки атаки
Зенітна ракета перехоплює ціль. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Хмельницькій ОДА підбили підсумки російського ракетного обстрілу області. Там заявили, що силами ППО в області було збито три ракети, а також є поранені та загиблі.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

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За його словами, сьогодні вранці під час обстрілу Хмельницької області, ППО перехопила в області три крилаті ракети. Та разом з тим, є і жертви.

"На превеликий жаль, маємо двох поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, та двох загиблих. Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацією мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок. Дуже сподіваємося, що його знайдуть неушкодженим", — сказав Тюрін.

Обстріл Хмельниччини — в ОДА розповіли про наслідки атаки
Джерело: Facebook Сергія Тюріна

Також додав, що внаслідок атаки були пошкоджені вікна у житлових будинках, автомобілі, а також нежитлові приміщення. На місці влучань працювали комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень для якнайшвидшого відновлення.

Нагадаємо, що сьогодні армія Росії атакувала Хмельницьку область. В регіоні пролунало щонайменше шість вибухів.

В ОДА заявили, що ракетний удар прийшовся по об’єктах інфраструктури області. На одному з місць влучання спалахнула пожежа, проте рятувальники ДСНС змогли її локалізувати. 

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