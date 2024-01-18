Президент Латвии Ринкевичс заявил, что Путин мечтает о возобновлении Российской империи

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс. Фото: ЕРА

Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, выступая на Экономическом форуме в Давосе, заявил, что лидер РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую империю. Речь идет о границах империи, установленных на протяжении конца ХІХ века и начала ХХ века.

Об этом пишет Delfi.

Читайте также:

Путин хочет восстановления Российской империи

По словам Ринкевичса, на это указывает российская пропаганда и ведение россиянами гибридной войны.

Он подчеркнул, что членство в НАТО и Европейском союзе является лучшей гарантией безопасности в мире и напомнил, что Канада возглавляет в Латвии боевую группу расширенного присутствия, которую планируется увеличить до уровня бригады.

Известно, что в боевую группу входят солдаты союзников, в частности Польши.

По мнению латвийского президента, его страна должна быть готова к гибридной войне. К примеру, Беларусь использует миграцию, как гибридное оружие против Латвии, Польши и Литвы — приходится постоянно сталкиваться с дезинформацией.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например искусственный интеллект. Это первая кибервойна", — сказал он.

Ринкевичс соглашается с тем, что первая линия обороны западных стран — это Украина. Поэтому лучше благодарить украинцев, которые воюют против России, "чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас".

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин значительно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных условий для предстоящей эскалации против балтийских стран. Такой замысел — часть его более широкой попытки ослабить НАТО.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от оккупированных территорий Украины. По его словам, все вроде бы понимают, что это невозможно.