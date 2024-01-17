В ISW назвали ще один план Путіна для послаблення НАТО

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля створити інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Такий задум — частина його ширшої спроби послабити НАТО.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазнається, що вчора, 16 січня, Путін заявив що Латвія та інші країни Балтії "викидають етнічних росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку Росії". Як відомо, попередні зміни до імміграційного законодавства Латвії передбачали, що дозволи російських громадян на постійне проживання в країні стануть недійсними у вересні 2023 року, а громадянам Росії до 30 листопада 2023 року потрібно буде виконати загальну процедуру отримання статусу постійного мешканця ЄС у Латвії, включаючи складання іспиту з латиської мови.

Вже в грудні 2023 року Управління у справах громадянства та міграції Латвії заявило, що Латвія депортує близько 1200 громадян Росії, які не подали заяву на посвідку на проживання до встановленого терміну.

Також в ISW звернули увагу, що Путін тривалий час використовував розширене визначення суверенітету Росії та применшував суверенітет колишніх радянських республік, а Росія тривалий час стверджувала, що вона має право захищати своїх "співвітчизників за кордоном", включаючи етнічних росіян і російськомовних за межами кордонів РФ.

"ISW не помічає жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але Путін, можливо, створює інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх "співвітчизників". Нещодавно в середині грудня 2023 року Путін погрожував Фінляндії та повторив світогляд, який демонструє, що він продовжує проводити необхідні зміни в альянсі НАТО, які означали б його демонтаж", — вважають аналітики.

Нагадаємо, у Литві розглядають можливість закриття шкіл з російською мовою навчання. Така ініціатива з'явилася після повідомлень про стрілянину з пневматичного пістолета в підлітка за його політичні переконання.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий закінчити війну в Україну, але лише на своїх умовах. Окрім того, він наголосив, що головний ворог РФ не Україна, а Захід.