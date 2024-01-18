Президент Латвії Рінкевичс заявив, що Путін мріє про відновлення Російської імперії

Президент Латвії Едгар Рінкевичс. Фото: ЕРА

Президент Латвійської Республіки Едгар Рінкевичс під час виступу на Економічному форумі в Давосі заявив, що лідер РФ Володимир Путін хоче відновити Російську імперію. Йдеться про межі імперії, які були встановлені протягом кінця ХІХ століття та початку ХХ століття.

Про це пише Delfi.

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За словами Рінкевичса, на це вказує російська пропаганда та ведення росіянами гібридної війни.

Він наголосив, що членство в НАТО та Європейському союзі є найкращою гарантією безпеки у світі та нагадав, що Канада очолює в Латвії бойову групу розширеної присутності, яку планується збільшити до рівня бригади.

Відомо, що до бойової групи входять солдати союзників, зокрема Польщі.

На думку латвійського президента, його країна має також бути готова до гібридної війни. Наприклад, Білорусь використовує міграцію як гібридну зброю проти Латвії, Польщі та Литви — доводиться постійно стикатися з дезінформацією.

"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад штучний інтелект. Це перша кібервійна", — сказав він.

Рінкевичс погоджується з тим, що перша лінія оборони західних країн — це Україна. Тому краще дякувати українцям, які воюють проти Росії, "ніж, можливо, їм довелося б дякувати нам".

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля створити інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн. Такий задум — частина його ширшої спроби послабити НАТО.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від окупованих територій України. За його словами, всі нібито розуміють, що це неможливо.