Пресс-офицер третьей ОШБр рассказал, что раздражает военных на фронте

Пресс-офицер третьей ОШБр Александр Бородин. Фото: Facebook

Пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин рассказал, что военных на фронте раздражает унижение врага. К тому же им не нравятся прогнозы на будущее.

Об этом Александр Бородин рассказал в выпуске проекта "Несокрушимые".

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По словам Бородина, это частичное унижение сил, которые украинские военные тратят на то, чтобы остановить российских оккупантов. Он подчеркнул, что враг очень сложный.

"Также раздражают все прогнозы, нам надо принять реальность и с ней работать, перестать искать успокоения", — добавил пресс-офицер третьей ОШБр.

Напомним, боец полка "Азов", 21-летний боевой медик "Оса" рассказал, как он попал на войну. По его словам, сначала он пришел в местную территориальную оборону, но там он был всего месяц как волонтер.

Также мы писали, что бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше. Он считает, что для того, чтобы выжить государству и нации, придется идти на жертвы.

Добавим, командир полка "Азов" Денис Прокопенко наградил военные бригады именными ножами. Награда вручается штурмовикам за проявленные ими качества в бою.