Пресофіцер третьої ОШБр розповів, що дратує військових на фронті

Пресофіцер третьої ОШБр Олександр Бородін. Фото: Facebook

Пресофіцер третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін розповів, що військових на фронті дратує приниження ворога. До того ж їм не подобаються прогнози на майбутнє.

Про це Олександр Бородін розповів у випуску проєкту "Незламні".

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За словами Бородіна, це часткове приниження тих сил, які українські військові витрачають на те, щоб зупинити російських окупантів. Він наголосив, що ворог дуже складний.

"Також дратують всі прогнози, нам треба прийняти реальність і з нею працювати, перестати шукати заспокоєння", — додав пресофіцер третьої ОШБр.

Нагадаємо, боєць полку "Азов", 21-річний бойовий медик "Оса" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

Також ми писали, що колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін порівняв мобілізацію в Україні та Польщі. Він вважає, для того щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви.

Додамо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко нагородив військові бригади іменними ножами. Відзнака вручається штурмовикам за проявлені ними якості у бою.