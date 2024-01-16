Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты
Сегодня днем, 16 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирована ракета, вероятно Х-59, летящая с юга.
"В направлении Кировоградской области!" — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.
Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов пгт Нью-Йорк в Донецкой области прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеской атаки пострадали три человека, кроме того, люди могут находиться под завалами.
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