Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Сегодня днем, 16 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирована ракета, вероятно Х-59, летящая с юга.

"В направлении Кировоградской области!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Также мы писали, что из-за вражеских обстрелов пгт Нью-Йорк в Донецкой области прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеской атаки пострадали три человека, кроме того, люди могут находиться под завалами.