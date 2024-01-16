Авиаудар по Донецкой области — прокуратура начала расследование

Последствия удара по Нью-Йорку в Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Из-за вражеских обстрелов пгт Нью-Йорк в Донецкой области, прокуратура начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. В результате вражеской атаки пострадали три человека, кроме того, люди могут находиться под завалами.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Последствия вражеского обстрела по Донецкой области

По данным следствия, 15 января в 18:00 армия РФ нанесла авиаудар по многоквартирным домам в пгт Нью-Йорк. Из-за вражеских обстрелов 62-летняя получила осколочные ранения, она на момент атаки находилась на улице.

Последствия удара по Нью-Йорку в Донецкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Кроме того, телесные повреждения получили мужчины 66 и 68 лет. Одного из них обломки российского снаряда достали в собственном доме, а второй пытался пересидеть обстрел в подвале.

"Пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. По имеющейся в настоящее время информации, под завалами еще могут находиться люди. Также правоохранители устанавливают тип вооружения, которое враг применил против гражданских", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, захватчики обстреляли Днепровское Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Кроме того, за предыдущие сутки российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.