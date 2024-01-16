Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
Сьодні вдень, 16 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Зафіксовано ракету, ймовірно Х-59, яка летить з півдня.
"В напрямку Кіровоградської області!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Також ми писали, що через ворожий обстріл селища Нью-Йорк у Донецькій області, прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, крім того, люди можуть перебувати під завалами.
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