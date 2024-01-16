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Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

16 січня 2024 15:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьодні вдень, 16 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано ракету, ймовірно Х-59, яка летить з півдня. 

"В напрямку Кіровоградської області!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що через ворожий обстріл селища Нью-Йорк у Донецькій області, прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, крім того, люди можуть перебувати під завалами.

війна
Україна
окупанти
повітряна тривога
ракети

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