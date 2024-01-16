Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Сьодні вдень, 16 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

Зафіксовано ракету, ймовірно Х-59, яка летить з півдня.

"В напрямку Кіровоградської області!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що через ворожий обстріл селища Нью-Йорк у Донецькій області, прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, крім того, люди можуть перебувати під завалами.