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Воздушная тревога в ряде областей — какие регионы может атаковать враг

27 января 2024 04:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога в Украине 27 января
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога в Украине 27 января прозвучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Об этом информируют Воздушные силы.

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Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 27 января

Украинцав призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Угроза применения противника баллистики. Фото: скриншот

03:55. В областях раздался отбой воздушной тревоги.

Отбой воздушной тревоги в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 26 января взрывы прогремели во время воздушной тревоги, которая началась около 01:50. По предварительной информации, Херсон обстреливают баллистическими ракетами.

Добавим, в Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке . В результате возгорания погибла женщина.

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