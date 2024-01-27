Воздушная тревога в ряде областей — какие регионы может атаковать враг
Воздушная тревога в Украине 27 января прозвучала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Об этом информируют Воздушные силы.
Воздушная тревога в Украине 27 января
Украинцав призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
03:55. В областях раздался отбой воздушной тревоги.
Напомним, 26 января взрывы прогремели во время воздушной тревоги, которая началась около 01:50. По предварительной информации, Херсон обстреливают баллистическими ракетами.
Добавим, в Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке . В результате возгорания погибла женщина.
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