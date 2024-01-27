Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Повітряні сили

Повітряна тривога в Україні, 27 січня, пролунала в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Про це інформують Повітряні сили.

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Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 27 січня

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Загроза застосування ворогом балістики. Фото: скриншот

03:55. В областях пролунав відбій повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 січня, вибухи прогриміли під час повітряної тривоги, яка розпочалась близько 01:50. За попередньою інформацією, Херсон обстрілюють балістичними ракетами.

Додамо, у Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.