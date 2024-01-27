Повітряна тривога у низці областей — які регіони може атакувати ворог
Повітряна тривога в Україні, 27 січня, пролунала в Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Про це інформують Повітряні сили.
Повітряна тривога в Україні 27 січня
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
03:55. В областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 26 січня, вибухи прогриміли під час повітряної тривоги, яка розпочалась близько 01:50. За попередньою інформацією, Херсон обстрілюють балістичними ракетами.
Додамо, у Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.
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