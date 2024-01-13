Воздушная тревога сейчас 13 января – какие области в опасности

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: Минобороны

Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 января, начала распространяться по областям около 05:00. Опасность охватила половину страны. По предварительной информации, есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога сейчас 13 января

Пока половина страны покрылась румянцем. Среди "красных" областей следующие:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:13. Мониторинговые каналы пишут, что есть угроза баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Обновлено 05:16. В настоящее время в ряде областей объявлен отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:19. В Украине повторно была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:26. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе баллистики в Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Напомним, что вечером 12 января тоже продолжалась воздушная тревога, охватившая Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и другие области. Была угроза ударных беспилотников.