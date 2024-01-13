Воздушная тревога сейчас 13 января – какие области в опасности

Воздушная тревога стремительно распространяется по стране — какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, 13 января, начала распространяться по областям около 05:00. Опасность охватила половину страны. По предварительной информации, есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога сейчас 13 января
Пока половина страны покрылась румянцем. Среди "красных" областей следующие:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская.
Обновлено 05:13. Мониторинговые каналы пишут, что есть угроза баллистики.
Обновлено 05:16. В настоящее время в ряде областей объявлен отбой воздушной тревоги.
Обновлено 05:19. В Украине повторно была объявлена воздушная тревога.
Обновлено 05:26. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе баллистики в Днепропетровской и Запорожской областях.
Напомним, что вечером 12 января тоже продолжалась воздушная тревога, охватившая Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и другие области. Была угроза ударных беспилотников.
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