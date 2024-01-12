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Повітряна тривога продовжується — які області під загрозою обстрілу

12 січня 2024 22:50
оновлено: 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 12 січня — які області під загрозою обстрілу
Ракета летить в повітряному просторі. Фото: twitter.com/Turchynov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 12 січня, продовжує "червоніти" областями. Так, наразі в небезпеці ударних шахедів Київська, Чернігівська, Полтавська та інші. Також зафіксували ракету, що прямує на Сумщину.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 12 січня

За попередженням українських захисників, на Київщині оголошено небезпеку ударних БпЛА. Також є інформація про рух ракети в напрямку Охтирки Сумської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином серед "почервонілих" областей такі:

  • Київська,
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Херсонська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 12 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:57. Повітряні сили попереджають також про активність ворожої авіації в Азовському морі.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:17. Військові повідомляють про політ безпілотника на півночі Київської області на захід, а також над Великописарівським районом Сумської області на південний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:27. У Києві оголошено повітряну тривогу. У КМВА повідомляють, що оголошення небезпеки пов'язане з загрозою застосування БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВа
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВа
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 12 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:30. "БпЛА типу "Shahed" в північній частині Київської області, змінив  курс в напрямку Ірпеня", — попереджають українські бійці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 23:33. Повітряні сили також закликають мешканців Ірпеня залишатися в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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