Повітряна тривога зараз 12 січня — які області під загрозою обстрілу

Повітряна тривога продовжується — які області під загрозою обстрілу
Повітряна тривога в Україні зараз, 12 січня, продовжує "червоніти" областями. Так, наразі в небезпеці ударних шахедів Київська, Чернігівська, Полтавська та інші. Також зафіксували ракету, що прямує на Сумщину.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 12 січня
За попередженням українських захисників, на Київщині оголошено небезпеку ударних БпЛА. Також є інформація про рух ракети в напрямку Охтирки Сумської області.
Таким чином серед "почервонілих" областей такі:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Херсонська.
Оновлено 22:57. Повітряні сили попереджають також про активність ворожої авіації в Азовському морі.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" — йдеться в повідомленні.
Оновлено 23:17. Військові повідомляють про політ безпілотника на півночі Київської області на захід, а також над Великописарівським районом Сумської області на південний захід.
Оновлено 23:27. У Києві оголошено повітряну тривогу. У КМВА повідомляють, що оголошення небезпеки пов'язане з загрозою застосування БпЛА.
Оновлено 23:30. "БпЛА типу "Shahed" в північній частині Київської області, змінив курс в напрямку Ірпеня", — попереджають українські бійці.
Оновлено 23:33. Повітряні сили також закликають мешканців Ірпеня залишатися в укриттях.
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