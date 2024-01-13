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Повітряна тривога стрімко шириться країною — які області в небезпеці

13 січня 2024 05:03
оновлено: 05:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 13 січня — які області в небезпеці
Запуск ракети в нічне небо. Фото: Міноборони
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 13 січня, почала ширитись областями близько 05:00. Небезпека охопила половину країни. За попередньою інформацією, є загроза застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога зараз 13 січня

Наразі половина країни вкрилася рум'янцем. Серед "червоних" областей:

  • Сумська, 
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська.
Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:13. Моніторингові канали пишуть, що є загроза балістики.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Оновлено 05:16. Наразі в низці областей оголошено відбій повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:19. В Україні повторно оголосили повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз, 13 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:26. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу балістики в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Нагадаємо, що ввечері 12 січня теж тривала повітряна тривога, яка охопила на Київську, Чернігівську, Полтавську та інші області. Була загроза ударних безпілотників.

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