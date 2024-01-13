Повітряна тривога зараз 13 січня — які області в небезпеці

Повітряна тривога стрімко шириться країною — які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні зараз, 13 січня, почала ширитись областями близько 05:00. Небезпека охопила половину країни. За попередньою інформацією, є загроза застосування балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога зараз 13 січня
Наразі половина країни вкрилася рум'янцем. Серед "червоних" областей:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Херсонська.
Оновлено 05:13. Моніторингові канали пишуть, що є загроза балістики.
Оновлено 05:16. Наразі в низці областей оголошено відбій повітряної тривоги.
Оновлено 05:19. В Україні повторно оголосили повітряну тривогу.
Оновлено 05:26. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу балістики в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, що ввечері 12 січня теж тривала повітряна тривога, яка охопила на Київську, Чернігівську, Полтавську та інші області. Була загроза ударних безпілотників.
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