Воздушная тревога продолжается — какие области под угрозой обстрела
Воздушная тревога в Украине сейчас, 12 января, продолжает "краснеть" по областям. Да, сейчас в опасности ударных шахедов Киевская, Черниговская, Полтавская и другие. Также зафиксировали ракету, направляющуюся на Сумщину.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
По предупреждению украинских защитников, в Киевской области объявлена опасность ударных БпЛА. Также есть информация о движении ракеты в направлении Ахтырки Сумской области.
Таким образом среди "покрасневших" областей таковы:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Херсонская.
Обновлено 22:57. Воздушные силы предупреждают также об активности вражеской авиации в Азовском море.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – говорится в сообщении.
Обновлено 23:17. Военные сообщают о полете беспилотника на севере Киевской области на запад, а также над Великописаревским районом Сумской области на юго-запад.
Обновлено 23:27. В Киеве объявлена воздушная тревога. В КМВА сообщают, что оглашение опасности связано с угрозой применения БпЛА.
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