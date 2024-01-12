Воздушная тревога продолжается — какие области под угрозой обстрела

Ракета летит в воздухе. Фото: twitter.com/Turchynov

Воздушная тревога в Украине сейчас, 12 января, продолжает "краснеть" по областям. Да, сейчас в опасности ударных шахедов Киевская, Черниговская, Полтавская и другие. Также зафиксировали ракету, направляющуюся на Сумщину.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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По предупреждению украинских защитников, в Киевской области объявлена опасность ударных БпЛА. Также есть информация о движении ракеты в направлении Ахтырки Сумской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом среди "покрасневших" областей таковы:

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Херсонская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:57. Воздушные силы предупреждают также об активности вражеской авиации в Азовском море.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:17. Военные сообщают о полете беспилотника на севере Киевской области на запад, а также над Великописаревским районом Сумской области на юго-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 23:27. В Киеве объявлена воздушная тревога. В КМВА сообщают, что оглашение опасности связано с угрозой применения БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВа

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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