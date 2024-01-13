Польша снова поднимала в небо истребители во время атаки РФ на Украину

Истребитель F-16 в небе. Фото: Воздушные силы Польши

Российские захватчики атаковали Украину утром 13 января. Во время ракетных обстрелов на территории Польши снова подняли в воздух истребители.

Об этом сообщают ВС Польши.

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Там уточнили, что наблюдается повышенная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с намерениями нанесения ударов по территории Украины.

Поэтому в Польше активизировались все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ВС Польши

Напомним, что Польша поднимала в небо истребители F-16 утром 2 января. Причиной тому стала интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по территории Украины.

Также мы писали, что появление российской ракеты в пределах воздушного пространства Польши 29 декабря могло стать сознательной провокацией Кремля. Таким образом, российские власти "тестируют" новое правительство Польши.