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Польща знову підіймала в небо винищувачі під час атаки РФ на Україну

13 січня 2024 13:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польща знову підіймала в небо винищувачі під час атаки РФ на Україну
Винищувач F-16 у небі. Фото: Повітряні сили Польщі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники атакували Україну вранці 13 січня. Під час ракетних обстрілів на території Польщі знову підняли в повітря винищувачі.

Про це повідомляють ЗС Польщі.

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Там уточнили, що спостерігається підвищена активність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов'язана з намірами завдання ударів по території України. 

Тому в Польщі активізували всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору. 

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису ЗС Польщі

Нагадаємо, що Польща підіймала в небо винищувачі F-16 вранці 2 січня. Причиною цьому стала інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ударів по території України.

Також ми писали, що поява російської ракети в межах повітряного простору Польщі 29 грудня могла бути свідомою провокацією Кремля. Таким чином російська влада "тестує" новий уряд Польщі.

Польща
винищувач
війна в Україні
Росія
F-16

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